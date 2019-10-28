Саратовец обиделся на удары сковородкой и убил пенсионера
Мотивом преступления послужила ссора
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Суд признал 34-летнего саратовца виновным в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, установлено, что 7 июня он со знакомым пил спиртное в квартире на проспекте Энтузиастов.
Они поссорились, после чего 62-летний мужчина взял с плиты сковородку и удрал его дважды. Оппонент схватил нож и начал полосовать обидчика, от чего тот скончался.
Теперь буян проведет восемь лет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU