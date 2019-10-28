В Саратове прошла встреча с детской писательницей Ларисой Лариной

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-28T11:38:45+03:00

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В библиотеке Саратова прошла творческая встреча с популярной детской писательницей Ларисой Лариной, писательницей, которая прибыла в Саратов для участия в V Международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна – 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, столичная гостья рассказала ученикам лицея №62 о книгах-финалистах международных и российских конкурсов «Приключения в Ух-Чудиновке», «Долина забытых обещаний, или Новые приключения в Ух-Чудиновке», новой сказкой «Королевство пропавших роз» и другими, зачитала фрагменты некоторых произведений.

Дети получили на память автографы, а библиотека книги от Ларисы Лариной.

ИСТОЧНИК KP.RU