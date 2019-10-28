В Ленинском районе дорогу не поделили ВАЗ и «Лада»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-28T11:28:26+03:00

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Вчера, 27 октября, в 00:30 напротив дома №19в на проспекте 50 лет Октября 24-летняя водительница Lada Granta стала виновницей ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным она проехала на перекрестке, не дождавшись своей очереди, и влетела в ВАЗ-2112 под управлением 25-летней гражданки.

В результате аварии водительницу «двенадцатой» госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU