В Ленинском районе дорогу не поделили ВАЗ и «Лада»
Водительница «двенадцатой» госпитализирована
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Вчера, 27 октября, в 00:30 напротив дома №19в на проспекте 50 лет Октября 24-летняя водительница Lada Granta стала виновницей ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным она проехала на перекрестке, не дождавшись своей очереди, и влетела в ВАЗ-2112 под управлением 25-летней гражданки.
В результате аварии водительницу «двенадцатой» госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU