В Красноармейске пропала без вести 79-летняя женщина
Волонтеры готовы выехать на ее поиски
Валентина Закутнева
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В Красноармейске Саратовской области пропала 79-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Валентину Закутневу (Тремасову) ищут с 27 октября.
Приметы пенсионерки: рост составляет 155 см, у женщины худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
На момент пропажи могла быть одета в кофту платок и черные калоши.
Волонтеры запланировали вечерний выезд для поисков женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU