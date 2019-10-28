В центре Саратова столкнулись Kia Rio и Lada Priora
Пассажир отечественной легковушки госпитализирована
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Вчера, 27 октября, в 13:30 на перекрестке улиц Зарубина и Рахова в Саратове 32-летняя водительница Kia Rio учинила аварию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным она проехала на пересечении улиц не по правилам, из-за чего влетела в Lada Priora под управлением 31-летнего гражданина.
В результате аварии 30-летнюю пассажирку отечественного авто госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU