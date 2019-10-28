Попавшийся на коммерческом подкупе балаковец стал благотворителем

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-28T10:34:46+03:00

Чтобы загладить вину, директор Общества охотников и рыболовов оказал помощь интернату

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор директору Общества охотников и рыболовов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении денег в качестве коммерческого подкупа.

В декабре 2018 года он незаконно получил от своего подчиненного 20 тыс. рублей. Деньги предназначались за заключение трудового договора на 2019 год по вылову рыбы.

Коррупционное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину и оказал благотворительную помощь школе-интернату на сумму 20 тыс. рублей.

Суд назначил ему штраф в шесть тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU