2019-10-28T09:52:19+03:00
Общество

Саратовская теннисистка Анастасия Гасанова стала серебряным призером Мирового турнира

Екатерина Семенова
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22-27 октября 2019 года в г. Наньнин (Китай) состоялся Мировой турнир ITF по теннису.

Активное участие в турнире приняла представитель из Саратова, студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Гасанова. В личном разряде Анастасия победила соперниц из Китая, Австралии, России, Словении и успешно вышла в финал.

В финале саратовская теннисистка встретилась с соперницей из Лихтенштейна и в результате упорной борьбы студент ПИУ РАНХиГС стала серебряным призером Мировой серии.

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- Для меня эта неделя навсегда останется в памяти, и дала она мне очень много, — поделилась впечатлениями Анастасия. — Я впервые выиграла у игроков топ-200 несколько матчей подряд, и каждый матч был для меня огромной победой. Китай меня любит, и тут я всегда играю хорошо. Надеюсь, что удача будет сопутствовать мне и в последующих играх!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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