В Балакове возбуждено уголовное дело о задержках зарплаты на «Мехуборке»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-28T14:54:06+03:00

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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело о задержках зарплаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, восемь сотрудников мусоровывозящей компании не получали зарплату с января по май 2019 года.

Общая сумма долга составила 635 тыс. рублей.

По информации «КП-Саратов», речь идет о «Мехуборке».

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU