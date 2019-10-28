В Балакове возбуждено уголовное дело о задержках зарплаты на «Мехуборке»
Восемь сотрудников не получили 635 тыс. рублей
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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело о задержках зарплаты.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, восемь сотрудников мусоровывозящей компании не получали зарплату с января по май 2019 года.
Общая сумма долга составила 635 тыс. рублей.
По информации «КП-Саратов», речь идет о «Мехуборке».
Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU