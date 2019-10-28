В Балакове мужчина зарезал брата в день выхода из колонии
Суд отправил его обратно в колонию
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 31-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее судимого мужчину признали виновным в убийстве.
Установлено, что днем 21 мая мужчина приехал домой, выйдя из колонии. Его родственники решили устроить праздник с застольем. Во время распития алкоголя мужчина поссорился со своим 34-летним двоюродным братом. Он схватил ножницы и ударил родственника.
Потерпевший скончался на месте от потери крови.
Суд отправил мужчину обратно в колонию на восемь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU