В Балакове мужчина зарезал брата в день выхода из колонии

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-28T09:40:55+03:00

Суд отправил его обратно в колонию

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 31-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее судимого мужчину признали виновным в убийстве.

Установлено, что днем 21 мая мужчина приехал домой, выйдя из колонии. Его родственники решили устроить праздник с застольем. Во время распития алкоголя мужчина поссорился со своим 34-летним двоюродным братом. Он схватил ножницы и ударил родственника.

Потерпевший скончался на месте от потери крови.

Суд отправил мужчину обратно в колонию на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU