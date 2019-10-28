В Саратове рецидивисты оставили мужчину без аккумуляторов
Запчасти вынули из грузовика
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 50-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 15 на 16 октября кто-то унес из его КамАЗа, припаркованного на 1-м Радищевском проезде, два аккумулятора стоимостью 16 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 27 и 29-летние рецидивисты, которые во всем признались.
На них завели уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU