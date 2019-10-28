Саратовский «Сокол» выиграл московский «Арарат»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-28T09:26:19+03:00

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В Москве 26 октября состоялся матч в рамках 15 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2019-2020.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, с начала игры гости взяли инициативу на себя и одержали победу со счетом 3:0.

Теперь «Сокол» находится на третьем месте в турнирной таблице.

Следующий матч, 16 тур первенства, саратовцы сыграют дома 2 ноября в 15:30 с красногорским ФК «Зоркий» Сергея Юрана.

Вход на игру будет бесплатным, поскольку ее проспонсировал один из болельщиков московских футболистов Роман Быков.

ИСТОЧНИК KP.RU