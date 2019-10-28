2019-10-28T09:05:20+03:00
Происшествия

В Энгельсе рецидивист подрался со знакомым ради дорогого телефона

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 24-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 октября в 22:30 после драки со знакомым в подъезде дома на улице 148 Черниговской дивизии он лишился телефона Samsung стоимостью 40 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безалаберного бывшего зэка из Новых Бурас заставили отмечаться
«Саратов-Волга» обыграла «Северную двину»
На пожаре в Саратове погиб пенсионер
Саратовец обиделся на удары сковородкой и убил пенсионера
В Саратове прошла встреча с детской писательницей Ларисой Лариной
При пожаре в Энгельсе эвакуировали четырех человек
Саратовская спортсменка взяла серебро мирового турнира
Саратовцы хотят жить меньше, чем в среднем жители России
В Ленинском районе дорогу не поделили ВАЗ и «Лада»
В Турках полыхал нежилой дом
В Красноармейске пропала без вести 79-летняя женщина
В центре Саратова столкнулись Kia Rio и Lada Priora
Коммунальщики закрыли дорогу по улице Кооперативная
На улицах Саратова найден еще один труп
В Энгельсском Экотехнопарке проведена экскурсия для одного человека
У заброшенного дома в Саратове найден труп молодого мужчины
«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
Попавшийся на коммерческом подкупе балаковец стал благотворителем
АО «Облкоммунэнерго»: в области ежегодно обновляются сотни километров электросетей
Что такое 4КUltra HD, сколько это стоит и что можно посмотреть уже сейчас?
Отключена питьевая вода в домах Волжского района
На прямые договоры с КВС перешли 119 тысяч абонентов
Саратовская теннисистка Анастасия Гасанова стала серебряным призером Мирового турнира
В Балакове мужчина зарезал брата в день выхода из колонии
В Саратове рецидивисты оставили мужчину без аккумуляторов
Саратовский «Сокол» выиграл московский «Арарат»
Под Саратовом пенсионер на ВАЗе влетел в разобранный комбайн