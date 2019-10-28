В Энгельсе рецидивист подрался со знакомым ради дорогого телефона
Мужчину задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 24-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 октября в 22:30 после драки со знакомым в подъезде дома на улице 148 Черниговской дивизии он лишился телефона Samsung стоимостью 40 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU