Саратовские спортсмены стали призерами первенства России по бадминтону

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-28T09:01:49+03:00

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С 23 по 26 октября в Омске прошло личное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 115 человек из 17 субъектов РФ.

Среди саратовских спортсменов лучшим результатом стала бронзовая медаль в мужской парном разряде. Никита Зибров в паре с Матвеем Карповым уступили в полуфинале Семену Малому в парке с Максимом Борисовым со счетом 22:20, 15:21, 18:21.

В мужском одиночном разряде Никита Зибров заняли пятое место, а Матвей Карпов девятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU