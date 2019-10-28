Саратовские спортсмены стали призерами первенства России по бадминтону
С 23 по 26 октября в Омске прошло личное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 115 человек из 17 субъектов РФ.
Среди саратовских спортсменов лучшим результатом стала бронзовая медаль в мужской парном разряде. Никита Зибров в паре с Матвеем Карповым уступили в полуфинале Семену Малому в парке с Максимом Борисовым со счетом 22:20, 15:21, 18:21.
В мужском одиночном разряде Никита Зибров заняли пятое место, а Матвей Карпов девятое место.
ИСТОЧНИК KP.RU