В Новоузенске мужчина отобрал у ребенка велосипед

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-28T08:32:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию 27 октября обратилась 43-летняя женщина и рассказала, что в 16:05 этого же дня неизвестный отобрал велосипед у ее 14-летнего сына у дома на Московской улице в Новоузенске.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, стражи порядка задержали предполагаемого преступника, им оказался 41-летний мужчина, который во всем признался.

Похищенное у него изъяли, а самого гражданина отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU