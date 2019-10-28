В саратовском банке грабительница пыталась силой отнять у женщины 600 рублей

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-28T08:26:18+03:00

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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено вечером 13 сентября.

По словам 41-летней потерпевшей, в банке на улице Пугачева неизвестная женщина силой пыталась отнять у нее 600 рублей. Попытка грабежа сорвалась. Полиция задержала 49-летнюю женщину, та дала признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU