Один из лучших фокусников мира стал банкротом в Саратове

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-28T08:12:29+03:00

Фото со страницы Артема Щукина в Instagram

Артем Щукин сам попросил суд признать его несостоятельным

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Знаменитый саратовский фокусник Артем Щукин официально признан банкротом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Арбитражном суде области, он сам обратился с заявлением о признании себя финансово несостоятельным.

Оказалось, что иллюзионист задолжал 2,7 млн рублей ООО «Центр досуга молодежи», которой был передан долг от ООО «Театральная компания Айвенго».

Однако у Щукина не нашлось в собственности недвижимости и автомобиля, поэтому расплатиться с долгами он не мог и стал банкротом. Ему назначен финансовый управляющий.

Напомним, что Артем Щукин входит в число лучших иллюзионистов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU