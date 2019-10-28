Один из лучших фокусников мира стал банкротом в Саратове
Знаменитый саратовский фокусник Артем Щукин официально признан банкротом.
Как сообщили «КП-Саратов» в Арбитражном суде области, он сам обратился с заявлением о признании себя финансово несостоятельным.
Оказалось, что иллюзионист задолжал 2,7 млн рублей ООО «Центр досуга молодежи», которой был передан долг от ООО «Театральная компания Айвенго».
Однако у Щукина не нашлось в собственности недвижимости и автомобиля, поэтому расплатиться с долгами он не мог и стал банкротом. Ему назначен финансовый управляющий.
Напомним, что Артем Щукин входит в число лучших иллюзионистов мира.
ИСТОЧНИК KP.RU