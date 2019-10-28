В Саратове мужчина зарезал собутыльника на глазах 9-летнего сына

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-28T07:36:24+03:00

Суд отправил убийцу в колонию на восемь лет

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор 34-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Суд установил, что 7 июня к нему в гости пришел 61-летний приятель. В квартире на проспекте Энтузиастов они распивали спиртное и разговаривали о глобальных проблемах.

Приятели не сошлись во мнениях, и старший из собутыльников ударил младшего по рукам. В отвех хозяин квартиры ударил гостя кулаком в лицо, а потом ножом пырнул его в грудь и живот. Не удовлетворившись, он догнал раненого в коридоре и добил ножом в спину.

При этом все происходило на глазах 9-летнего сына обвиняемого. Он подтвердил слова отца, который по телефону рассказал все жене.

Мужчина полностью признал вину и был отправлен в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU