2019-10-27T20:18:47+03:00
Общество

Вячеслав Володин проехался за рулем Niva. Архивные кадры в день автомобилиста

Читателям предложено угадать, в каком году это было [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Архивные кадры поездки Вячеслава Володина в Саратовскую область.

Изменить размер текста:

В День автомобилиста группа сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина опубликовала архивное видео.

- Он едет на встречу со своими избирателями в Саратовской области – уточнили в группе volodin.saratov в соцсети Insagram.

Подписчикам предлагается угадать, какой это год и на какой машине едет Володин.

Редакция «КП-Саратов» предполагает, что Вячеслав Володин на этих кадрах находится за рулем автомобиля Chevrolet Niva. Это, по всей вероятности, 2003 год.

Дело в том, что эта марка автомобиля стала выпускаться в 2002 году. Именно на парламентских выборах 2003 года Володин избран в депутаты Государственной думы IV созыва по одномандатному Балаковскому округу № 156, перед чем он лично исколесил весь округ. Автомобиль мог принадлежать одному из помощников Володина в тот период - Ростиславу Пошукаеву или Петру Волосевичу.

На этот же период намекает мода - кожаный пиджак будущего председателя Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ребенок застрял в сливе дорожки Кнейпа в детском клубе Энгельса
Четыре человека пострадали в столкновении двух авто в Балакове
В Саратове нашелся покупатель на квартиру в доме без окон и дверей
«Протон-Саратов» всухую проиграл «Динамо» (Казань)
В Саратове Nissan Almera столкнулся с Volvo при выезде с шиномонтажа
Двое малышей пострадали в ДТП в Красном Куте
В Саратове встали трамваи
Спортсменка из Саратова завоевала серебро международного теннисного турнира
Добровольцы отправляются на поиски пропавшего мужчины в Ягодной Поляне
Из горящего общежития на Азина эвакуировали 60 человек
Роспотребнадзор: 3,6% питания в детсадах не соответствует нормам калорийности
Жители поселка под Саратовом получили питьевую воду только после прокурорской проверки
Саратовчанка стала чемпионкой мира по кикбоксингу
Исаев остался недоволен дорогами на 5-м Динамовском проезде
В Саратовской области ожидается дождливое воскресенье
Под Энгельсом грузовик пробил ограждение и повис над рекой
На пожаре в Энгельсе пострадали два человека
Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачёва
В Саратове девушка упала в шахту лифта во время фотосессии
В Саратове столкнулись два ВАЗа
В Саратове после заявления пенсионерки задержали мошенника-наркомана
В массовом ДТП в Аткарском районе пострадали два человека
В Пугачеве пропала 16-летняя Наталья Дакенова
Валерий Радаев: Новый мост через Волгу – это очень хорошее решение