Вячеслав Володин проехался за рулем Niva. Архивные кадры в день автомобилиста

27 Окт. 19:58 2019-10-27T20:18:47+03:00

Читателям предложено угадать, в каком году это было [видео]

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В День автомобилиста группа сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина опубликовала архивное видео.

- Он едет на встречу со своими избирателями в Саратовской области – уточнили в группе volodin.saratov в соцсети Insagram.

Подписчикам предлагается угадать, какой это год и на какой машине едет Володин.

Редакция «КП-Саратов» предполагает, что Вячеслав Володин на этих кадрах находится за рулем автомобиля Chevrolet Niva. Это, по всей вероятности, 2003 год.

Дело в том, что эта марка автомобиля стала выпускаться в 2002 году. Именно на парламентских выборах 2003 года Володин избран в депутаты Государственной думы IV созыва по одномандатному Балаковскому округу № 156, перед чем он лично исколесил весь округ. Автомобиль мог принадлежать одному из помощников Володина в тот период - Ростиславу Пошукаеву или Петру Волосевичу.

На этот же период намекает мода - кожаный пиджак будущего председателя Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU