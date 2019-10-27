В Саратове встали трамваи
Причина – залом пантографа
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В Саратове остановилось движение трамваев.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стало залом пантографа на остановке «улица Рахова».
Встали трамваи №3, 9, 10 и 11.
«Тройки» ходят только до Мирного переулка, не возвращаясь к 6-й Дачной. Трамваи №9 и 10 идут до Детского парка и разворачиваются. Вагоны маршрута №11 следуют из Солнечного только до Осипова и идут обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU