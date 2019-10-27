В Саратове встали трамваи

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-27T16:26:22+03:00

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В Саратове остановилось движение трамваев.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стало залом пантографа на остановке «улица Рахова».

Встали трамваи №3, 9, 10 и 11.

«Тройки» ходят только до Мирного переулка, не возвращаясь к 6-й Дачной. Трамваи №9 и 10 идут до Детского парка и разворачиваются. Вагоны маршрута №11 следуют из Солнечного только до Осипова и идут обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU