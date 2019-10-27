2019-10-27T13:05:02+03:00
Происшествия

Добровольцы отправляются на поиски пропавшего мужчины в Ягодной Поляне

Александр Калинин исчез 26 октября
Екатерина Семенова
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Александр КалининАлександр Калинин
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В селе Ягодная Поляна Татищевского района пропал 39-летний Александр Калинин.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут со вчерашнего дня, 26 октября.

Добровольцы готовятся к выезду. Сбор назначен на 16:30 в Ягодной Поляне.

По приметам Александр Калинин худощавого телосложения, его рост 170 см. У мужчины темно-русые короткие волосы и серо-голубые глаза.

На момент пропажи был одет в серую футболку с длинным рукавом, черное трико и калоши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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