Добровольцы отправляются на поиски пропавшего мужчины в Ягодной Поляне
Александр Калинин исчез 26 октября
Александр Калинин
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В селе Ягодная Поляна Татищевского района пропал 39-летний Александр Калинин.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут со вчерашнего дня, 26 октября.
Добровольцы готовятся к выезду. Сбор назначен на 16:30 в Ягодной Поляне.
По приметам Александр Калинин худощавого телосложения, его рост 170 см. У мужчины темно-русые короткие волосы и серо-голубые глаза.
На момент пропажи был одет в серую футболку с длинным рукавом, черное трико и калоши.
ИСТОЧНИК KP.RU