Из горящего общежития на Азина эвакуировали 60 человек

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-27T12:35:16+03:00

Их разместили в школе №90

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В Заводском районе Саратова произошел крупный пожар в общежитии.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», горел коридор в общежитии на Азина, 37.

На место выезжали сотрудники ГУ МЧС региона, областные спасатели, специалисты Центра медицины катастроф, полицейские.

Из общежития были эвакуированы 60 человек, среди которых восемь детей. Их отправили на временное пребывание в школу №90 по улице Заречная, 2.

Два человека пострадали и были госпитализированы в 1-ю Горбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU