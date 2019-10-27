Роспотребнадзор: 3,6% питания в детсадах не соответствует нормам калорийности
В суд направлено 18 материалов
.Фото: Екатерина Семенова
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Роспотребнадзор Саратовской области с начала года проверил 247 детских садов и 22 школы с дошкольными группами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, был выявлен ряд нарушений. В частности, переуплотненность в группах и спальнях, антисанитария, нарушения режима питания и питья и прочие.
Были взяты проб готовых блюд, как оказалось, 1% из них не соответствовал нормам. В частности, 3,6% нарушали калорийность.
К административной ответственности привлечены 284 должностных, юридических и физических лиц. В суды направлено 18 материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU