Жители поселка под Саратовом получили питьевую воду только после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-27T10:41:21+03:00

Насосы были заилены, а местная власть не принимала мер

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Прокуратура Саратовской области отреагировала на публикации в СМИ об отсутствии водоснабжения в поселке Полуденный Ершовского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, на месте была проведена проверка. Как оказалось, жители поселка Полуденных, который расположен в 10 км от Ершова, источником водоснабжения является ближайший пруд. Однако система водозабора заилилась и не работает.

При этом местная власть не предприняла мер для очистки насосного оборудования.

Лишь после вмешательства прокуратуру, 26 октября, работа системы водоснабжения была восстановлена.

В поселке проживает около 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU