Жители поселка под Саратовом получили питьевую воду только после прокурорской проверки
Прокуратура Саратовской области отреагировала на публикации в СМИ об отсутствии водоснабжения в поселке Полуденный Ершовского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, на месте была проведена проверка. Как оказалось, жители поселка Полуденных, который расположен в 10 км от Ершова, источником водоснабжения является ближайший пруд. Однако система водозабора заилилась и не работает.
При этом местная власть не предприняла мер для очистки насосного оборудования.
Лишь после вмешательства прокуратуру, 26 октября, работа системы водоснабжения была восстановлена.
В поселке проживает около 200 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU