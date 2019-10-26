В Саратове после заявления пенсионерки задержали мошенника-наркомана
Мужчина во всем признался
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В отдел полиции Октябрьского района с заявлением обратилась 71-летняя жительница квартиры на Беговой улице, 4.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 октября в 12:20 в ее квартире знакомый ее дочери обманом забрал телефон марки Huawei.
Выяснилось, что к преступлению причастен 36-летний мужчина, ранее отбывавший наказание за наркотики.
Мужчина во всем признался, его отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU