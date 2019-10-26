2019-10-26T17:28:02+03:00
Происшествия

В Саратове после заявления пенсионерки задержали мошенника-наркомана

Мужчина во всем признался
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции Октябрьского района с заявлением обратилась 71-летняя жительница квартиры на Беговой улице, 4.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 октября в 12:20 в ее квартире знакомый ее дочери обманом забрал телефон марки Huawei.

Выяснилось, что к преступлению причастен 36-летний мужчина, ранее отбывавший наказание за наркотики.

Мужчина во всем признался, его отправили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пожаре в Энгельсе пострадали два человека
Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачёва
В Саратове девушка упала в шахту лифта во время фотосессии
В Саратове столкнулись два ВАЗа
В массовом ДТП в Аткарском районе пострадали два человека
В Пугачеве пропала 16-летняя Наталья Дакенова
Валерий Радаев: Новый мост через Волгу – это очень хорошее решение
В Новоузенске рецидивисты украли у пенсионерки четыре стула
В Балаково Toyota столкнулась с автобусом: пострадали трое детей
В Саратове мужчина украл из торгового центра ветровки, жилетку и футболку
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Аэропорт Саратова запустит три новых рейса
Ряд улиц в Ленинском районе остался без воды
В Саратове наркоман с другом избили прохожего и отобрали у него телефон
В Энгельсе парень за рулем ВАЗа сбил мальчика
Четыре человека пострадали при пожаре в поселке Первомайский
В Базарном Карабулаке мужчина украл у сельчанки 25 тыс. рублей
В Тюмени подвели итоги VI Всероссийского совещания комиссий по делам несовершеннолетних
В Саратове горела девятиэтажка: погиб мужчина
Студенты благодарят Вячеслава Володина за спортплощадку
В Пугачеве ВАЗ сбил трехлетнюю девочку
В Саратове ветеран спорта поблагодарил Вячеслава Володина за спортплощадки
В Саратове рецидивист украл цепочку с крестиком для покупки телефона
На новом спорткомплексе в Студгородке начались тренировки и соревнования
В Новобурасском районе из-за бешеной собаки ввели карантин
В Саратове собутыльник украл у мужчины кольцо и удостоверение тракториста
Саратовских водителей предупредили об опасности во время тумана