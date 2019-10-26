В Саратове мужчина украл из торгового центра ветровки, жилетку и футболку
Гражданина задержали
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Полиция Заводского района раскрыла кражу из ТЦ «Мой Новый» в Саратове на Верхней улице,17.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 сентября с 12:00 до 12:30 неизвестный унес три мужских ветровки, черный жилет и голубую футболку.
Вчера, 25 октября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист, который признался, что украл вещи и продал неизвестному на рынке, а деньги потратил на себя.
На гражданина завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU