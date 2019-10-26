2019-10-26T09:01:28+03:00
Происшествия

Саратовских водителей предупредили об опасности во время тумана

Граждан просят соблюдать осторожность
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 октября, в Саратовской области сильный туман, который может стать причиной трагичных ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, водителям напоминают: в условиях тумана или дождя предметы на взгляд выглядят более отдаленными, чем есть на самом деле. Из-за влаги сцепление колес с дорогой уменьшается.

Дорожные инспекторы призвали соблюдать несколько правил: выбрать безопасную скорость и расстояние между автомобилями, избегать резких маневров, использовать ближний свет и противотуманные фары. Вблизи пешеходных переходов нужно быть особенно аккуратными.

Тем, кто переходит дорогу, нужно быть более внимательными, а также использовать световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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