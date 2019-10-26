В Заводском районе 15-летний подросток на питбайке влетел во внедорожник

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-26T07:58:51+03:00

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Вчера, 25 октября, в Заводском районе Саратова на Брянской улице 15-летний водитель питбайка устроил ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, подросток врезался во внедорожник.

Юношу госпитализировали с серьезными травмами врачи скорой помощи.

На месте помимо них работали пожарные и дорожная инспекция, обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU