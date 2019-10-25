В Краснопартизанском районе ликвидировали несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-25T14:43:24+03:00

Площадь сваленного хлама составляла около 70 кв. м

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Краснопартизанского района при проверке выявила у домов в поселке Горный кучу сваленного бытового мусора и пакетов площадью около 70 кв. м.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, органы местного самоуправления не обращали внимания на этот беспорядок.

После внесенного в адрес районного главы представления свалку ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU