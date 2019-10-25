В Краснопартизанском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Площадь сваленного хлама составляла около 70 кв. м
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Прокуратура Краснопартизанского района при проверке выявила у домов в поселке Горный кучу сваленного бытового мусора и пакетов площадью около 70 кв. м.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, органы местного самоуправления не обращали внимания на этот беспорядок.
После внесенного в адрес районного главы представления свалку ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU