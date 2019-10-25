Житель Красноармейска расплачивался чужой картой в магазинах

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-25T09:07:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 25-летнего жителя Красноармейска виновным в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 14 мая 2019 года гражданин нашел женскую сумку на скамейке в одном из скверов города.

Внутри лежала банковская карта с функцией бесконтактной оплаты, которую мужчина взял и пошел оплачивать товары в четырех магазинах и аптеке на общую сумму почти 8 тыс. рублей.

Злоумышленнику дали год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU