Житель Красноармейска расплачивался чужой картой в магазинах
Мужчина потратил почти 8 тыс. рублей
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Суд признал 25-летнего жителя Красноармейска виновным в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 14 мая 2019 года гражданин нашел женскую сумку на скамейке в одном из скверов города.
Внутри лежала банковская карта с функцией бесконтактной оплаты, которую мужчина взял и пошел оплачивать товары в четырех магазинах и аптеке на общую сумму почти 8 тыс. рублей.
Злоумышленнику дали год условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU