2019-10-25T08:13:34+03:00
Общество

В Саратовской области ищут 42-летнюю Гульшат Семёнову

О местонахождении женщины неизвестно с 6 октября
Ольга Симонова
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В Саратовской области ищут Гульшат Семёнову (Ишмухамбетову).

- Женщина 47 лет пропала 6 октября из села Еремеевка Ершовского района, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По приметам ее рост 165 см, худощавое телосложение, каштановые волосы до плеч. Во что она была одета — неизвестно.

Если вы видели Гульшат, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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