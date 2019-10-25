В Саратовской области ищут 42-летнюю Гульшат Семёнову
О местонахождении женщины неизвестно с 6 октября
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В Саратовской области ищут Гульшат Семёнову (Ишмухамбетову).
- Женщина 47 лет пропала 6 октября из села Еремеевка Ершовского района, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
По приметам ее рост 165 см, худощавое телосложение, каштановые волосы до плеч. Во что она была одета — неизвестно.
Если вы видели Гульшат, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU