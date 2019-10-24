Саратовские аграрии собрали 968,4 тыс. гектаров подсолнечника
Валовой сбор составил 1,4 млн тонн
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В хозяйствах Саратовской области убрали 968,4 тыс. гектаров подсолнечника, валовой сбор составил 1,4 млн тонн, средняя урожайность 14,7 центнера/гектар.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, убрано 5,7 тыс. гектаров сахарной свеклы, обмолочено 2 млн 99 гектаров площади зерновых.
Наивысшая урожайность зерновых — в Турковском, Балашовском, Новобурасском, Калининском, Самойловском, Пугачевском и Энгельсском районах.
Наибольший валовой сбор зерна пришелся на Балашовский, Калининский и Пугачевский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU