В Балакове забившего собутыльника до смерти отправили на принудительное лечение
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 54-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.
Суд установил, что утром 12 апреля он распивал спиртное вместе с 34-летним приятелем в его квартире на улице Героев.
Мужчины поссорились и старший из собутыльников начал избивать младшего. Не ограничившись кулаками, он нанес несколько ударов ножом в грудь, а потом снова начал бить локтями в грудь и живот.
Впоследствии медики установили, что причиной смерти стала сочетанная травма груди и живота.
Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила, что мужчина не может сознавать опасность своих действий и отвечать за них. Суд отправил его на принудительное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU