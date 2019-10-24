В Балакове забившего собутыльника до смерти отправили на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-24T15:53:45+03:00

Экспертиза признала, что он не мог отвечать за свои действия

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области вынесен приговор 54-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Суд установил, что утром 12 апреля он распивал спиртное вместе с 34-летним приятелем в его квартире на улице Героев.

Мужчины поссорились и старший из собутыльников начал избивать младшего. Не ограничившись кулаками, он нанес несколько ударов ножом в грудь, а потом снова начал бить локтями в грудь и живот.

Впоследствии медики установили, что причиной смерти стала сочетанная травма груди и живота.

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила, что мужчина не может сознавать опасность своих действий и отвечать за них. Суд отправил его на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU