2019-10-24T14:29:09+03:00
Общество

Туристов маршрута «Немцы Поволжья» накормят по-саратовски и по-немецки

Турмаршрут прошел брендирование
Ольга Симонова
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Участники и гости конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове»Участники и гости конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове»Фото: Ольга Симонова
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Сегодня, 24 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове» прошла конференция. Темой мероприятия стало освещение программы туристического маршрута «Немцы Поволжья».

- Маршрут адаптирован под иностранных туристов: немцев, потомков немцев Поволжья и всей России. Он подходит для любого возраста, за два или три дня пересекает три муниципальных района Саратовской области, — сказала председатель комитета по туризму региона Виктория Бородинская, отметив, что два дня — это маршрут выходного дня, а на три в область можно приехать на праздники.

Туристический маршрут уже прошел брендирование, скоро он появится для продаж на сайте туристического оператора «Покровск-тур». Также его собираются включать в свои предложения некоторые федеральные туроператоры.

Как рассказала на конференции директор «Покровск-тур» Татьяна Антипина, в маршрут входит посещение различных достопримечательностей Саратова, пешеходные экскурсии, а также обед «по-саратовски» в одном из ресторанов.

Директор туристического оператора «Покровск-тур» Татьяна Антипина Фото: Ольга Симонова

Директор туристического оператора «Покровск-тур» Татьяна АнтипинаФото: Ольга Симонова

- Туристов угостят калачом и знаменитым пирожным «Волга», а во время трапезы будет играть гармошка, — отметила Антипина.

Во второй день маршрута гости области поедут в Энгельс, где посетят местный краеведческий музей, в котором находится самая большая коллекция картин Якова Вебера — заслуженного художника АССР немцев Поволжья. Далее туристы направятся в сквер Шнитке и архив. В этот же день их накормят обедом «по-немецки».

Далее участники турпоездки отправятся в Маркс, где как раз и была самая большая колония немцев Поволжья. Там они посетят достопримечательности города, например, памятник Фритьофу Нансену, церковь Христа Царя, а обратно — в Энгельс на ужин и интерактивную программу.

Как рассказала Татьяна Антипина, стоимость поездки за двухдневную программу — 7,8 тыс. рублей, а за трехдневную — 10,6 тыс. рублей.

Виктория Бородянская, председатель регионального комитета по туризму, заметила, что цена всегда фиксированная и не меняется от количества участников в группе.

Скоро этот двухдневный и трехдневный маршруты появятся на сайте туроператора «Покровск-тур», однако туристы уже сейчас могут воспользоваться предложением компании и посетить однодневный маршрут «Немцы Поволжья». Он, кстати, в 2017 году завоевал третье место во всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Также на конференции рассказали, что на Втором Саратовском экономическом форуме, который прошел 10-11 октября, было подписано соглашение между объединением операторов Волгоградской области и туристическим оператором «Покровск-тур» о продлении маршрута до Волгоградской области. Он также будет длиться три дня, но туристы смогут увидеть и достопримечательности Волгограда.

Также директор «Покровск-тур» Татьяна Антипина отметила, что туроператор также разрабатывает и другие направления поездок и маршрутов.

Узнать подробнее о турах можно на сайте компании http://pokrovsk-tour.ru/, в офисах «Покровск-тура» в Саратове (Большая Казачья, 35), Энгельсе (Волоха, 8) и Марксе (Интернациональная, 29/1), а также по телефонам: в Саратове — 26-05-54, в Энгельсе — 56-75-75 и в Марксе — 8 (84567) 5-92-10.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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