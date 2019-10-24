Полсотни пожарных «спасали» от огня Дом быта в Мирном переулке

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-24T11:46:34+03:00

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В Саратове вчера, 23 октября, сотрудники ГУ МЧС области провели пожарно-тактические учения. Они «спасали» от огня Дом быта «Центральный» в Мирном переулке.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

- По замыслу, возгорание произошло в помещении на втором этаже из-за короткого замыкания. Создалась угроза жизни людей и распространения пожара. Площадь условного воспламенения составила 33 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

В учениях, которые успешно прошли, участвовали 56 человек личного состава и 12 единиц техники.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU