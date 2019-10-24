Полсотни пожарных «спасали» от огня Дом быта в Мирном переулке
В Саратове вчера, 23 октября, сотрудники ГУ МЧС области провели пожарно-тактические учения. Они «спасали» от огня Дом быта «Центральный» в Мирном переулке.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
- По замыслу, возгорание произошло в помещении на втором этаже из-за короткого замыкания. Создалась угроза жизни людей и распространения пожара. Площадь условного воспламенения составила 33 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
В учениях, которые успешно прошли, участвовали 56 человек личного состава и 12 единиц техники.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU