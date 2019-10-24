Актеры и зрители плакали на вербатиме «Мама, папа, я» в саратовском ТЮЗе

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-24T08:43:56+03:00

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На Исторической сцене Саратовского театра юного зрителя состоялся показ вербатима «Мама, папа, я» студентов мастерской Артема Кузина. Постановка является совместным проектом кафедры мастерства актера и кафедры специальных дисциплин Театрального института СГК имени Л. В. Собинова. Премьера учебной работы состоялась 28 октября 2018 года в аудитории Театрального института. Теперь этот проект перенесен на сцену профессионального театра.

Перед показом спектакля на сцену вышел художественный руководитель курса Артем Кузин. Он рассказал зрителям об особенностях постановки, которую представят студенты третьего курса. Творческий проект «Мама, папа, я» родился из экзамена по мастерству актера в конце первого курса. «Вербатим» в переводе с латинского означает «дословно». Это особая техника документального театра, когда в основу постановки ложатся тексты интервью с реальными людьми.

Спектакль составлен на основе интервью, которые студенты взяли у своих родителей. В новой постановке актеры становятся проводниками, которые рассказывают историю своих героев зрителям. Со сцены звучит живая речь живых людей. По словам Артема Кузина, студенты задавали вопросы своим родителям, которые подготовил профессиональный журналист. Обработала полученный материал драматург Мария Соловьева. Начинающие актеры задавали родителям следующие вопросы: «Как ты относишься к тому, что я стал актером?», «Тебе хватает моего внимания?», «Какой твоя жизнь была бы без меня?», «Тебе было стыдно за меня?», «Ты доверяешь мне?» и другие. Студенты задавали одинаковые вопросы, но ответы получали совершенно разные.

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Мама, папа, я» состоит из ряда небольших эпизодов, в каждом из которых студенты то перевоплощаются в родителей своих однокурсников, то играют сами себя, задающих вопросы своим родителям в исполнении партнеров по сцене. Между сценами студенты исполняли песни различных жанров и поколений. После каждого номера зрители щедро аплодировали юным артистам. Исполнялись песни под аккомпанемент музыкантов Саратовской филармонии имени А. Шнитке: Илья Лихачев (клавиши), Вахтанг Торелли (гитара), Роман Дмитриев (бас), Арсений Некрасов (ударные). Музыкальным руководителем выступила Ирина Левина.

Фото Армена Осипяна

«Мама, папа, я» — это особая постановка, похожих работ в Саратове практически нет. Режиссер Артем Кузин из бытовых диалогов создал спектакль, который наполнен яркими вокальными номерами, профессиональной работой студентов и особой атмосферой. Каждый артист точно справляется с предложенной ролью. Диалоги студентов с родителями наполнены личными и откровенными рассуждениями, которые заставляют зрителей о многом задуматься. Заключительная песня учебного проекта заставила расплакаться не только зрителей, но и актеров на сцене.

Фото Армена Осипяна

В спектакле «Мама, папа, я» заняты студенты: Виталий Гаврилов, Тамара Грязнова, Алексей Дьяконов, Анастасия Запорожец, Екатерина Кишева, Полина Ларина, Степан Лябипов, Ирина Петрова, Никита Прилепский, Матвей Пташный, Павел Свистунов, Татьяна Щедрова, Наталья Янкевич.

Вербатим «Мама, папа, я» — уже второй спектакль мастерской Кузина на сцене Саратовского театра юного зрителя. С весны 2019 года на Исторической сцене ТЮЗа идет учебный спектакль-фантазия «Салтан» по мотивам сказки Александра Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU