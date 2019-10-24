Из дачи в Саратове украли гитару акустическую и пилу электрическую

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-24T08:27:32+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 23 октября, раскрыла дачную кражу.

- С заявлением утром 22 октября обратился 46-летний мужчина и рассказал, что в 6:00 кто-то выставил стекло и проник в его дачу в СНТ «Строитель». Оттуда неизвестный украл два велосипеда, дрель, гитару акустическую и пилу электрическую — всего на 33,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению в преступлении задержали мужчину, ранее уже судимого за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, и его соучастника — 30-летнего до этого не привлекавшегося к ответственности.

Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU