2019-10-24T08:29:12+03:00
Происшествия

В Саратове задержан серийный автовор-сварщик

Мужчина вытаскивал имущество из припаркованных машин
Екатерина Семенова
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В Саратове по подозрению в серии краж во Фрунзенском районе был задержан 24-летний сварщик.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ранее мужчина уже был судим.

Гражданину инкриминируют кражи инструмента и 2 тыс. рублей из припаркованного на улице Рахова автомобиля УАЗ «Патриот». В другой раз он, по версии следствия, забрался в стоящую у дома на Емлютина «Ладу Приора», принадлежащую 24-летнему инженеру. Оттуда он похитил автомагнитолу и усилитель на 15 тыс. рублей. Третьим эпизодом стала кража АКБ из припаркованного у дома по Рахова автомобиля ГАЗ-2705, принадлежащего студенту второго курса СГТУ.

Задержанный сознался и рассказал, что все продавал на рынке «Сенной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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