2019-10-24T08:08:53+03:00
Происшествия

В Саратове забивший до смерти собутыльницу мужчина отправился в колонию на 12 лет

Женщина упрекала его в недостатке внимания
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова осужден 40-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшей.

Было установлено, что 20 июня мужчина распивал спиртное с 38-летней сожительницей в квартире дома на улице Моторная. Женщина упрекнула его в том, что он уделяет ей мало внимания и накануне даже ушел без нее на развлекательное мероприятие.

В ответ мужчина начал избивать сожительницу. Та убежала к знакомым, но вскоре почувствовала ухудшение самочувствия, была госпитализирована, а через день скончалась.

Экспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы живота с разрывом селезенки и обильной потери крови.

Ранее судимого мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк «Открытие» принял участие в большой осенней ярмарке недвижимости
На Соколовой в Саратове иномарка сбила мужчину
Актеры и зрители плакали на вербатиме «Мама, папа, я» в саратовском ТЮЗе
Из дачи в Саратове украли гитару акустическую и пилу электрическую
В Екатериновке ударом в сердце убит мужчина
В Саратове задержан серийный автовор-сварщик
Саратовцев снова ждет дождь и туман
Бомбардировщики из Саратовской области приземлились в ЮАР
Врач Владимир Евстифеев: Амбициозные и трудолюбивые люди сегодня востребованы
Полуголый мужчина в Энгельсе разбивал окна квартир
В Саратове полностью перестала работать табачная фабрика
При подключении Wink — интернет в подарок
В центре Саратова задержали мужчину с марихуаной
В Саратове на 39% снизилось число пострадавших в авариях
В Татищевском районе пенсионерам с диабетом не выдавали лекарства
Саратовцы пытаются поймать педофила в поселке Солнечный-2