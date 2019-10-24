В Саратове забивший до смерти собутыльницу мужчина отправился в колонию на 12 лет

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-24T08:08:53+03:00

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В Ленинском районе Саратова осужден 40-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшей.

Было установлено, что 20 июня мужчина распивал спиртное с 38-летней сожительницей в квартире дома на улице Моторная. Женщина упрекнула его в том, что он уделяет ей мало внимания и накануне даже ушел без нее на развлекательное мероприятие.

В ответ мужчина начал избивать сожительницу. Та убежала к знакомым, но вскоре почувствовала ухудшение самочувствия, была госпитализирована, а через день скончалась.

Экспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы живота с разрывом селезенки и обильной потери крови.

Ранее судимого мужчину приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU