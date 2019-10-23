2019-10-23T19:26:43+03:00
Общество

Врач Владимир Евстифеев: Амбициозные и трудолюбивые люди сегодня востребованы

Екатерина Семенова
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Владимир ЕвстифеевВладимир Евстифеев
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Кардиохирург высшей квалификационной категории, заведующий кардиохирургическим отделением №1 областного клинического кардиологического диспансера Владимир Евстифеев отметил позитивные перемены, происходящие в сфере здравоохранения.

- Существующие в системе здравоохранения проблемы сегодня не замалчиваются, их поднимают на различных площадках, о них говорят на самом высоком уровне и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, и секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков. В очередной раз тема борьбы с клановостью и коррупцией звучала на региональной конференции «Единой России». Людям ясно дали понять, что в системе здравоохранения наметились изменения, которые направлены на улучшение ситуации в целом в этой сфере. К примеру, в медицине дают дорогу молодым, эффективным, новым лицам. Рядовые врачи, медицинский персонал такие перемены только приветствуют. При этом и в самой партии, как мы видим из новостей, проводится обновление, работает кадровый лифт, это говорит о востребованности амбициозных, трудолюбивых людей, – сказал Евстифеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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