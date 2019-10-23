Полуголый мужчина в Энгельсе разбивал окна квартир
Спасатели и полиция уговаривали его обратиться за медпомощью
Изменить размер текста:
В Энгельсе неадекватный и полуголый мужчина бегал по козырьку магазина на проспекте Строителей, 2 и разбивал окна квартир.
Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, увидев вызванных на место полицейских и спасателей Энгельсской ПСС, гражданин попытался сбежать, но был задержан.
Из-за своего буйства гражданин поранил руки и только после уговоров согласился на медпомощь. Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU