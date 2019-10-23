Полуголый мужчина в Энгельсе разбивал окна квартир

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-23T18:48:35+03:00

Спасатели и полиция уговаривали его обратиться за медпомощью

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В Энгельсе неадекватный и полуголый мужчина бегал по козырьку магазина на проспекте Строителей, 2 и разбивал окна квартир.

Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, увидев вызванных на место полицейских и спасателей Энгельсской ПСС, гражданин попытался сбежать, но был задержан.

Из-за своего буйства гражданин поранил руки и только после уговоров согласился на медпомощь. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU