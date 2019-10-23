2019-10-23T18:05:10+03:00
Общество

В Саратове на 39% снизилось число пострадавших в авариях

ОНФ: В Саратовской агломерации уменьшилось количество ДТП
Дарья Вострикова
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Эксперты Общероссийского народного фронта обнародовали статистику реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 38 городах России за 2016 и 2018 годы.

Сравнивались количество аварий и число пострадавших в них человек.

- В 22 из 38 агломерациях количество аварий в 2018 году снизилось по сравнению с 2016 годом. В число агломераций с заметным сокращением числа дорожных аварий вошла Саратовская. Лидером списка стал Ростов-на-Дону, где столкновений стало на 23% меньше, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ОНФ.

Снижение числа жертв аварий зафиксировано в 20 городах. Первое место принадлежит Калининграду (уменьшилось на 49%), затем идет Пермь (40%) и Саратов (39%). Также в число лидеров вошли Новокузнецк, Тюмень и Кемерово.

Значительно увеличилось число пострадавших в авариях в Чебоксарах (на 64%), Ульяновске (на 45%) и Омске (на 38%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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