В Татищевском районе пенсионерам с диабетом не выдавали лекарства
В Татищевском районе Саратовской области прокуратура защитила права диабетиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, проверка показала, что льготные категории граждан не обеспечены лекарствами.
Три гражданина от 67 до 70 лет состоят на диспансерном учете в связи с хронически повышенным уровнем сахара в крови. В связи с этим они имеют право на льготное обеспечение лекарствами.
Инвалиды были вынуждены покупать лекарства за свой счет.
Прокурор района внес представление министру здравоохранения и потребовал устранить нарушения. Сейчас гражданам выданы медикаменты.
ИСТОЧНИК KP.RU