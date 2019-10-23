В Татищевском районе пенсионерам с диабетом не выдавали лекарства

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-23T15:45:11+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области прокуратура защитила права диабетиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, проверка показала, что льготные категории граждан не обеспечены лекарствами.

Три гражданина от 67 до 70 лет состоят на диспансерном учете в связи с хронически повышенным уровнем сахара в крови. В связи с этим они имеют право на льготное обеспечение лекарствами.

Инвалиды были вынуждены покупать лекарства за свой счет.

Прокурор района внес представление министру здравоохранения и потребовал устранить нарушения. Сейчас гражданам выданы медикаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU