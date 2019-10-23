2019-10-23T15:47:47+03:00
Общество

Саратовцы пытаются поймать педофила в поселке Солнечный-2

К поискам подключилась полиция
Дарья Вострикова
Поделиться:
Проспект Героев Отечества в Солнечном -2Проспект Героев Отечества в Солнечном -2Фото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Два дня подозрительный прохожий пугает детей и их родителей в Кировском районе Саратова. Как стало известно «КП-Саратов» от общественного совета микрорайона Солнечный-2, уже второй день подряд за детьми местных жителей здесь ходит странный мужчина. Гражданин наблюдает за ребятами и пытается заговорить с ними, но как только рядом появляются взрослые, сразу убегает.

Вся его одежда темных цветов: олимпийка, штаны, кроссовки, шапка.

Подозрительный прохожий замечен на улице Зыбина, 4, у 63-й школы, на бульваре Мюфке, на Тархова, 7.

Чаще всего его видели на улице Зыбина, где уже дежурит полиция в гражданской машине для прикрытия.

Горожане активно обсуждают и продвигают эту новость по чатам, память о трагедии семьи Лизы Киселёвой еще совсем свежа.

Местные жители написали заявления в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач Владимир Евстифеев: Амбициозные и трудолюбивые люди сегодня востребованы
Полуголый мужчина в Энгельсе разбивал окна квартир
В Саратове полностью перестала работать табачная фабрика
При подключении Wink — интернет в подарок
В центре Саратова задержали мужчину с марихуаной
В Саратове на 39% снизилось число пострадавших в авариях
В Татищевском районе пенсионерам с диабетом не выдавали лекарства
Зима оставила шесть домов Саратова с рухнувшими крышами
В Энгельсе насильника из лифтов посадили на 3,5 года
Елена Летучая открыла зоопарк в автосалоне
Молодого пугачевца лишили свободы за помощь в доставке наркотиков заключенным
Володин отметил Саратовскую область в числе тех, где активно решаются проблемы обманутых дольщиков
На «Золотой осени» Саратовская область отметилась черным чесноком
На увеличение зарплат саратовских госслужащих планируют потратить 182 млн рублей
Саратовская область получит 463 млн рублей на достройку проблемных домов
В Саратове наркоман украл из магазина в центре города часы Calvin Klein
Саратовская филармония обещает подать иск на пост блогера в Facebook
В сад Радищева вернули чугунную ограду
Четырех подростков будут судить за угоны в Саратове
Литневская пообещала подарить депутату Бондаренко эффектное платье
Юлия Швакова отмечает день рождения
В поселке Солнечный задержали мужчину, «нашедшего» наркотики в клумбе
Претензионная работа Регоператора дает результаты
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженного льна
В Хвалынске росгвардейцы задержали пьяного лихача
В селе под Ершовом горела летняя кухня
Специалисты по делам несовершеннолетних со всей России соберутся в Тюмени