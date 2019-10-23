Саратовцы пытаются поймать педофила в поселке Солнечный-2
Два дня подозрительный прохожий пугает детей и их родителей в Кировском районе Саратова. Как стало известно «КП-Саратов» от общественного совета микрорайона Солнечный-2, уже второй день подряд за детьми местных жителей здесь ходит странный мужчина. Гражданин наблюдает за ребятами и пытается заговорить с ними, но как только рядом появляются взрослые, сразу убегает.
Вся его одежда темных цветов: олимпийка, штаны, кроссовки, шапка.
Подозрительный прохожий замечен на улице Зыбина, 4, у 63-й школы, на бульваре Мюфке, на Тархова, 7.
Чаще всего его видели на улице Зыбина, где уже дежурит полиция в гражданской машине для прикрытия.
Горожане активно обсуждают и продвигают эту новость по чатам, память о трагедии семьи Лизы Киселёвой еще совсем свежа.
Местные жители написали заявления в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU