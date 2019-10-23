2019-10-23T15:29:47+03:00
Происшествия

В Энгельсе насильника из лифтов посадили на 3,5 года

Оба раза жертвам удалось вырваться
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 29-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в действиях сексуального характера с применением насилия. Суд установил, что мужчина совершил два преступления.

Днем 19 мая он подошел к женщине, стоявшей у подъезда дома на улице Минская. Оказалось, что та работает риелтором и в тот момент ожидала клиента, чтобы осмотреть квартиру.

Решив, что мужчина и есть потенциальный покупатель, 36-летняя потерпевшая зашла с ним в лифт. В кабинке злоумышленник напал на женщину. Та начала отбиваться и сумела убежать.

Через несколько часов гражданин точно также напал на 27-летнюю женщину в подъезде дома на улице Тельмана. Гражданка расклеивала объявления и точно также без опасений зашла в лифт вместе со злоумышленником. Потерпевшей удалось вырваться, она позвонила в первую попавшуюся квартиру и рассказала о нападении.

Полиция задержала насильника по горячим следам.

Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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