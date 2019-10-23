Елена Летучая открыла зоопарк в автосалоне

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-23T15:00:07+03:00

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11 ноября в 20:00 (по саратовскому времени) на СТС выходит долгожданное продолжение комедийного хита «Ивановы-Ивановы». В новых сериях главные герои в исполнении Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Семёна Трескунова и Алексея Лукина открывают модный бутик, создают контактный зоопарк и приглашают Елену Летучую вести презентацию воронежского автосалона.

По сюжету, пока светская львица готовится к выступлению, предприимчивый Леша Иванов (Михаил Трухин) организовывает внутри автосалона контактный зоопарк. Вырвавшись из-под контроля, животные разбегаются и пугают телеведущую, которая в страхе взбирается на капот автомобиля.

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На съемках Летучую встретили енот, баран, крысы и даже рысь. Правда, Елена признавалась, что ее не пугают такие «партнеры».

- Это не змеи и не волки, так что не страшно. Вообще я очень люблю животных, единственно, боялась, что меня покусают. Но, в целом, здорово принимать участие в проекте, который мне самой нравится. И здесь я играю красивую, властную и высокомерную звезду из Москвы, которая к тому же примерит совсем не свойственный ей наряд местных дизайнеров, - отметила она.

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ», 4 сезон

Премьера нового сезона — 11 ноября!

Понедельник — четверг, 20:00!

Производство: PICK UP FILM

Жанр: комедийный сериал

Режиссер-постановщик: Фёдор Стуков

Оператор-постановщик: Григорий Володин

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Антон Федотов

Продюсеры: Евгений Юранов, Юрий Овчинников

Креативный продюсер: Никита Герфанов

Авторы сценария: Сергей Фирсов, Дмитрий Матросов, Кирилл Соловьев, Анна Симикина, Алексей Лебедев, Евгений Русак, Денис Косяков, Вадим Островский, Евгений Юранов, Никита Герфанов

В ролях: Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семён Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков, Елизавета Арзамасова, Елена Летучая, Василина Юсковец, Грант Тохатян, Виктория Маслова, Юлия Подозёрова, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Юлия Сулес, Ирина Ракшина, Александр Обласов, Валерий Панков, Артём Федотов и др.

Хронометраж: 24 минуты

Кол-во серий в сезоне: 21

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Софья Воротынцева

ведущий PR-менеджер телеканала СТС

SVorotyntzeva@ctcmedia.ru

+7 916 220 49 76

Подборку полноразмерных кадров со съемочной площадки можно скачать здесь:

- фото с Еленой Летучей в сериале «Ивановы-Ивановы»: https://yadi.sk/d/gQKNwuvMA5sX_Q

- фото со съемок нового сезона: https://yadi.sk/d/roXFibhSF-pG0Q

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