Молодого пугачевца лишили свободы за помощь в доставке наркотиков заключенным
Суд признал 18-летнего пугачевца виновным в пособничестве на незаконное приобретение крупной партии наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следствие выяснило, что 31 декабря парень, которому тогда было 17 лет, получил от неизвестного лица наркотики и должен был перебросить их на территорию ИК-17. Однако юношу задержали на работе и он отдал вещество знакомому-ровеснику, чтобы он помог.
Однако мальчика задержали сотрудники полиции, наркотики изъяли и назначили ему полтора года лишения свободы.
Тот, кто дал ему такое задание, признал свою вину. Его приговорили также к полутора годам условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU