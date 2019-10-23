Молодого пугачевца лишили свободы за помощь в доставке наркотиков заключенным

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-23T15:02:57+03:00

Он переделегировал свои обязанности на другого человека

Изменить размер текста: A A

Суд признал 18-летнего пугачевца виновным в пособничестве на незаконное приобретение крупной партии наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следствие выяснило, что 31 декабря парень, которому тогда было 17 лет, получил от неизвестного лица наркотики и должен был перебросить их на территорию ИК-17. Однако юношу задержали на работе и он отдал вещество знакомому-ровеснику, чтобы он помог.

Однако мальчика задержали сотрудники полиции, наркотики изъяли и назначили ему полтора года лишения свободы.

Тот, кто дал ему такое задание, признал свою вину. Его приговорили также к полутора годам условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU