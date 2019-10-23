2019-10-23T15:02:57+03:00
Происшествия

Молодого пугачевца лишили свободы за помощь в доставке наркотиков заключенным

Он переделегировал свои обязанности на другого человека
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 18-летнего пугачевца виновным в пособничестве на незаконное приобретение крупной партии наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следствие выяснило, что 31 декабря парень, которому тогда было 17 лет, получил от неизвестного лица наркотики и должен был перебросить их на территорию ИК-17. Однако юношу задержали на работе и он отдал вещество знакомому-ровеснику, чтобы он помог.

Однако мальчика задержали сотрудники полиции, наркотики изъяли и назначили ему полтора года лишения свободы.

Тот, кто дал ему такое задание, признал свою вину. Его приговорили также к полутора годам условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елена Летучая открыла зоопарк в автосалоне
Володин отметил Саратовскую область в числе тех, где активно решаются проблемы обманутых дольщиков
На «Золотой осени» Саратовская область отметилась черным чесноком
На увеличение зарплат саратовских госслужащих планируют потратить 182 млн рублей
Саратовская область получит 463 млн рублей на достройку проблемных домов
В Саратове наркоман украл из магазина в центре города часы Calvin Klein
Саратовская филармония обещает подать иск на пост блогера в Facebook
В сад Радищева вернули чугунную ограду
Четырех подростков будут судить за угоны в Саратове
Литневская пообещала подарить депутату Бондаренко эффектное платье
Юлия Швакова отмечает день рождения
В поселке Солнечный задержали мужчину, «нашедшего» наркотики в клумбе
Претензионная работа Регоператора дает результаты
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженного льна
В Хвалынске росгвардейцы задержали пьяного лихача
В селе под Ершовом горела летняя кухня
Специалисты по делам несовершеннолетних со всей России соберутся в Тюмени