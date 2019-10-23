2019-10-23T14:55:49+03:00
Экономика

На увеличение зарплат саратовских госслужащих планируют потратить 182 млн рублей

У жителей области средние зарплаты должны вырасти до 30,1 тыс. рублей в месяц
Екатерина Семенова
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Средняя зарплата в Саратовской области вырастет с 28,2 до 30,1 тыс. рублей в месяц.

Как заявил на заседании областной думы зампред правительства Вадим Ойкин, такой прирост ожидается в течение года.

Кроме того, по словам Ойкина, ожидается рост зарплат государственных служащих. Сейчас Саратовская область занимает в России 72-е место по уровню зарплат среди этой категории граждан.

- Предлагается индексирование заработной платы к окладам государственных служащих, — заявил зампред.

За три года на эти цели планируется потратить 182,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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