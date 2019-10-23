На увеличение зарплат саратовских госслужащих планируют потратить 182 млн рублей
У жителей области средние зарплаты должны вырасти до 30,1 тыс. рублей в месяц
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Средняя зарплата в Саратовской области вырастет с 28,2 до 30,1 тыс. рублей в месяц.
Как заявил на заседании областной думы зампред правительства Вадим Ойкин, такой прирост ожидается в течение года.
Кроме того, по словам Ойкина, ожидается рост зарплат государственных служащих. Сейчас Саратовская область занимает в России 72-е место по уровню зарплат среди этой категории граждан.
- Предлагается индексирование заработной платы к окладам государственных служащих, — заявил зампред.
За три года на эти цели планируется потратить 182,7 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU