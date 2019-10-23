Саратовская область получит 463 млн рублей на достройку проблемных домов
В Саратовской областной думе 23 октября рассмотрели поправки в бюджет 2019 года.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном парламенте, в областной бюджет поступят из федерального 3,6 млрд рублей.
Запланировано из этой суммы направить 1,5 млрд рублей на повышение оплаты бюджетникам. Эти изменения вступят в силу уже с октября.
Еще 346,8 млн рублей будут выделены на ввод в эксплуатацию школ. 48,5 млн рублей — на проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Марксовском, Хвалынском, Вольском и Советском районах.
463 млн рублей пойдут на завершение строительства проблемных домов. 398,5 млн рублей — на льготные лекарства для жителей области.
ИСТОЧНИК KP.RU