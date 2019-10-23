Саратовская область получит 463 млн рублей на достройку проблемных домов

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-23T14:54:51+03:00

398 млн будет выделено на льготные лекарства

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В Саратовской областной думе 23 октября рассмотрели поправки в бюджет 2019 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном парламенте, в областной бюджет поступят из федерального 3,6 млрд рублей.

Запланировано из этой суммы направить 1,5 млрд рублей на повышение оплаты бюджетникам. Эти изменения вступят в силу уже с октября.

Еще 346,8 млн рублей будут выделены на ввод в эксплуатацию школ. 48,5 млн рублей — на проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Марксовском, Хвалынском, Вольском и Советском районах.

463 млн рублей пойдут на завершение строительства проблемных домов. 398,5 млн рублей — на льготные лекарства для жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU