В Саратове наркоман украл из магазина в центре города часы Calvin Klein
Мужчину задержали
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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу из ТЦ «Город» на Большой Садовой улице, 153\163.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 октября неизвестный унес часы марки Calvin Klein за 12 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний рецидивист.
Он признался, что продал аксессуар, а деньги потратил на себя. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU