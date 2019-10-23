В Саратове наркоман украл из магазина в центре города часы Calvin Klein

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-23T14:53:12+03:00

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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу из ТЦ «Город» на Большой Садовой улице, 153\163.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 октября неизвестный унес часы марки Calvin Klein за 12 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний рецидивист.

Он признался, что продал аксессуар, а деньги потратил на себя. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU