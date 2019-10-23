2019-10-23T14:52:10+03:00
Общество

Саратовская филармония обещает подать иск на пост блогера в Facebook

Учреждение культуры собирается взыскать полмиллиона рублей за обвинение в «паскудстве»
Дарья Вострикова
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Вчера, 22 октября руководство Саратовской областной филармонии имени Шнитке подало претензию к скандально известному блогеру Константину Халину. Текст письма опубликовал сам блогер на своей странице в «Фейсбуке».

Конфликт вызвала публикация в соцсети об ансамбле народной музыки «Балаган», размещенная 18 октября.

Согласно тексту, 30-летие фольклорного коллектива прошло без поздравлений со стороны власти, а также руководства консерватории.

«…Тогда, предположите вы, наверное, «Балаган» публично обласкала администрация областной филармонии, где три десятка лет и трудится коллектив. О, да, конечно же, в заключительной части праздника на сцену поднялся заместитель директора учреждения культуры по... административно-хозяйственной части, то есть, проще говоря, завхоз. Завхоз, Карл! Такой демарш придал происходящему оттенок заранее спланированного паскудства», — именно этот фрагмент особенно не понравился представителям храма культуры под руководством Анэты Николаевой.

По мнению директора филармонии, эти сведения «наносят ущерб деловой репутации учреждения. А термин «паскудство» означает «дрянной, подлый поступок, отвратительное поведение. Такое слово не может применяться в отношении деятельности филармонии», — считает она.

Анэта Николаева подчеркнула, что такие записи создают филармонии ложный имидж якобы «это организация, где должностные лица органов государственной власти осуществляют недопустимые и непорядочные действия».

От блогера требуют в течение трех дней удалить запись в соцсетях, иначе его будет ждать встреча с руководством филармонии в суде, с иском на полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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